Domenica 4 Marzo 2018, 12:40 - Ultimo aggiornamento: 04-03-2018 14:47

Torna la movida senza regole a Napoli. Cinque auto sono state vandalizzate nella notte in via Aniello Falcone, nella zona collinare di Napoli.«Ogni notte vandali o parcheggiatori abusivi si divertono a rompere i vetri delle auto parcheggiate. Ieri sera è toccato anche a me! Mi hanno sfondato il vetro della BMW», racconta amareggiato un cittadino napoletano.