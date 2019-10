Domenica 20 Ottobre 2019, 13:48 - Ultimo aggiornamento: 20-10-2019 13:50

Scoppia una rissa durante i festeggiamenti per il Sacro Cuore di Gesù, a Mugnano accoltellato un ragazzo. La lite si è consumata ieri sera nei pressi di via Crispi, dove sono posizionate le giostre durante la settimana dedicata ai festeggiamenti per il Sacro Cuore di Gesù. A darsele di santa ragione due gruppi di giovanissimi, di età compresa tra i 12 e i 14 anni. Nel corso della rissa sarebbe spuntato anche un coltello e un ragazzino sarebbe stato ferito (in maniera lieve) ad una gamba. I ragazzi, secondo alcuni testimoni, sarebbero di Miano. Tanta la paura tra i passanti e i presenti all'evento più atteso dell'anno in città. Indagano le forze dell'ordine.