Napoli, maxi multa alla guida turistica abusiva: verbale da tremila euro

Mercoledì 31 Luglio 2019, 18:30

Cresce il turismo tra le strade di Napoli e con esso anche le guide turistiche abusive e improvvisate. Scatta così un’operazione della polizia municipale San Lorenzo, su disposizione del comandante Alfredo Marraffino e coordinata dall’agente Enrico Kesler.Per circa trenta minuti, infatti, i vigili Andrea D’Ambrosio e Raffaele Nocerino hanno monitorato l’attività di S. M., che faceva da guida per un gruppo di turisti tra San Biagio dei Librai, piazza San Gaetano via dei Tribunali. Al momento dell’identificazione la guida non ha potuto fornire nessuna abilitazione e nessuna licenza come prevede invece la legge regionale 11 del 1986, così per lui è scattata una multa di oltre tremila euro.L’operazione, tra le prime dedicate alle guide turistiche abusive, si va ad inserire in un vasto controllo del territorio volto a smascherare i furbetti che lucrano senza permessi sull’ondata di turismo in città. Tra B&B irregolari e guide senza licenza c’è tanto lavoro per la polizia municipale che oggi ha condotto un’operazione che sarà certamente da monito per tutti gli abusivi che operano nel settore.