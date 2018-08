Napoli, nuovo blitz anti-abusivi: â€‹multati 18 parcheggiatori

Lunedì 20 Agosto 2018, 15:44

In via Posillipo a Napoli, gli agenti della polizia municipale hanno identificato e sanzionato cinque parcheggiatori abusivi. Agli stessi è stato anche notificato l'ordine di allontanamento dalla zona. Seguirà segnalazione al questore di Napoli per l'emissione del Dacur di durata variabile fino a sei mesi nei confronti di chi non ha precedenti penali, e da sei mesi a due anni per coloro che negli ultimi cinque anni sono stati condannati con sentenza di appello o definitiva per reati contro la persona o il patrimonio.Durante i controlli sono stati verbalizzati altri tredici parcheggiatori abusivi. Anche in piazza Cavour, negli interviali alle spalle dei giardinetti, sono stati verbalizzati tre parcheggiatori abusivi e sanzionati i proprietari di 85 veicoli. Ai parcheggiatori sono stati confiscati 283 euro quale provento dell'attività illecita.