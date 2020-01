Napoli, parcheggiatore abusivo minaccia gli ausiliari a Mergellina: «Niente multe alle auto in doppia fila»

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, su segnalazione della sala operativa, sono intervenuti in via Mergellina per la presenza di un uomo in forte stato di agitazione. I poliziotti, giunti sul posto, hanno contattato gli ausiliari del traffico, i quali hanno riferito che, durante lo svolgimento del servizio, una persona li aveva minacciati pretendendo che non facessero la contravvenzione alle auto in doppia fila in quanto da lui custodite.

Gli agenti, individuato l’uomo, C.C., 52enne parcheggiatore abusivo, è stato denunciato per minacce e interruzione di pubblico servizio.

Ultimo aggiornamento: 17:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA