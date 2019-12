Gli agenti della polizia locale di Napoli appartenenti all'unità operativa per la tutela ambientale sono intervenuti lungo via Duomo. Sono state redatte oltre 300 sanzioni per sosta selvaggia e 54 segnalazioni per abbandono di rifiuti. Controllate inoltre alcune occupazioni di suolo di esercizi pubblici di cui due sanzionate per eccedenza rispetto alla concessione. © RIPRODUZIONE RISERVATA