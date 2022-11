Morto Michele Ragosta, il proprietario del ristorante “Al Caminetto” a Posillipo stroncato da un malore improvviso

Il mondo della ristorazione napoletana piange Michele Ragosta, proprietario del ristorante “Al Caminetto” in via Manzoni a Posillipo, stroncato da un malore improvviso.

Tantissimi i messaggi di amici e parenti che lo ricordano con affetto e come una persona gioiosa, con cui si poteva ridere e scherzare: come quello di Raffaele per cui era “come un padre o un fratello maggiore”.

I funerali si terranno alle 16 presso la Chiesa Santa Maria di Bellavista in Piazza Salvatore Di Giacomo a Posillipo.