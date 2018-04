Choc a Napoli, neonato di sei mesi arriva morto in ospedale

Mercoledì 4 Aprile 2018, 17:31 - Ultimo aggiornamento: 04-04-2018 17:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un neonato di 6 mesi è stato trasportato all'ospedale Loreto Mare, dai genitori di etnia rom. Il piccolo è giunto senza vita al nosocomio dove i sanitari hanno tentato invano di rianimarlo ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.Sul posto sono giunte le volanti dell'ufficio prevenzione generale della Questura, che attendono le disposizioni del pm di turno in merito all'eventuale sequestro della salma.Dai primi accertamenti clinici, in ogni caso, sembra che la morte del neonato sia stata provocata da un soffocamento accidentale forse dovuto a un rigurgito o all'ostruzione delle vie aeree.