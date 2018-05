Siani, il murale che nessuno difende dopo un anno già i segni dell'incuria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 9 Maggio 2018, 09:21 - Ultimo aggiornamento: 09-05-2018 09:55

Inaugurato poco più di un anno e mezzo fa, il murale di via Romaniello che celebra Giancarlo Siani, il giornalista del Mattino ucciso dalla camorra nel 1985, versa in gravi condizioni. È un muro colorato, dipinto con il verde della speranza e abbellito dal volto innocente di Giancarlo e da citazioni di poeti e giornalisti, non è un essere umano ma si possono adottare per questo monumento all’impegno civile espressioni che andrebbero bene per un malato in fin di vita. Perché se oggi il muro è invaso da muffe, è in alcune parti illeggibile, è scrostato, presenta diverse crepe, tra pochi mesi c’è da scommettere che inizieranno a cadere pezzi più ampi di intonaco.E allora quando si denuncerà la situazione le istituzioni accamperanno ragioni economiche per non intervenire. E così è meglio farlo subito. È vero che gli ideatori del murale non vollero fondi pubblici, ma stavolta forse potrebbero essere le istituzioni a muoversi per prime, a offrire quanto meno il loro aiuto. Sarebbe un bel segnale.