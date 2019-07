Napoli, murale di gruppo ultras del Napoli sulla facciata di un palazzo storico: «Gesto vergognoso»

Lunedì 15 Luglio 2019, 17:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ci è stato segnalato che la facciata di uno dei palazzi storici di piazza Bellini è stata deturpata da un enorme murale rappresentante la scritta “Mastiffs”, uno dei gruppi ultras del Napoli. Si tratta di un gesto vergognoso che rovina l’immagine dello stabile. Purtroppo sempre più spesso assistiamo alla comparsa di murale del genere che spesso insistono sulle facciate di immobili di pregio. Purtroppo alcune persone dimostrano di non avere a cuore l’aspetto della loro città, degradando a colpi di bomboletta palazzi e strutture». Lo affermano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, il consigliere del Sole che Ride alla II Municipalità Salvatore Iodice e l’assessore all’Ambiente della II Municipalità Roberto Marino. «Troviamo incredibile, tra l’altro, che nessuno sia intervenuto per fermare chi stava realizzando l’obbrobrio. In una piazza che fino a tarda notte è presidiata dai militari dell’esercito e dai tanti giovani che frequentano i bar della zona ci risulta difficile credere che nessuno abbia assistito alla realizzazione del murale».