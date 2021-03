Eav, murales per ricordare Della Corte: la guardia giurata uccisa a Piscinola

Esattamente il 16 marzo del 2018 Francesco Della Corte trovò la morte nella stazione di Scampia, dove svolgeva il suo lavoro di guardia giurata. Ucciso forse per poco, forse per niente, forse inconsapevolmente. Ma ucciso. E come lui tanti, rischiano la vita semplicemente per fare il loro dovere.

EAV e la Regione Campania sono stati vicini alla famiglia del povero Francesco in questi anni. Oggi, insieme ai figli ed alla moglie, abbiamo deciso di dedicargli un murales, che verrà realizzato in una prossima stazione oggetto di riqualificazione. Il ricordo di un volto, simbolo di tanti volti e di troppe storie. Un murales a favore delle vittime innocenti della violenza.

APPROFONDIMENTI L'OMAGGIO Vigilante ucciso a Piscinola, una strada per Franco Della Corte L'APPELLO Napoli, la figlia del vigilante ucciso: «Chiedo ai giudici di... IL CASO DELLA CORTE Vigilante ucciso a Napoli, il figlio:«Processo da rifare?...

© RIPRODUZIONE RISERVATA