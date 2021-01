«Cancellare i murales dei due baby rapinatori», de Magistris contro il prefetto di Napoli

«Il prefetto sa che c'è un tavolo aperto tra prefettura e Comune. È una vicenda che si sta affrontando secondo legalità e non attraverso interviste. C'è un canale amministrativo che il prefetto conosce e che porterà a una serie di risultati che vanno nell'interesse della legalità, della giustizia e senza creare ulteriori condizioni di tensioni sociali». Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, replica dai microfoni di Radio Crc all'intervista del prefetto di Napoli, Marco Valentini, al Mattino, sul tema dei murales che ritraggono baby rapinatori.

Due murales distinti, comparsi ai Quartieri Spagnoli e ai Tribunali per omaggiare due giovani che sono rimasti uccisi, nei mesi scorsi, nel tentativo di effettuare due rapine. La realizzazione dei murales ha immediatamente destato scalpore in città e aperto il dibattito. Il sindaco ha sottolineato che è una vicenda che stanno seguendo personalmente gli assessori Alessandra Clemente e Luigi Felaco. «È una materia che sarà affrontata con la giusta risolutezza e senso di giustizia che contraddistinguono la nostra città che non va dietro a prove muscolari», ha concluso.

