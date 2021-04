I carabinieri hanno multato 25 persone ieri sera nella zona di piazza Dante, a Napoli, per violazione della normativa di prevenzione anti-Covid. I militari della Compagnia centro sono intervenuti per disperdere un assembramento di circa 200 persone, radunate tra piazza Dante e via Bellini, che ballavano con musica ad alto volume.

Una decina le pattuglie intervenute. I 25 identificati e multati non indossavano le mascherine.