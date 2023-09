«Lo sconforto non deve prendere il sopravvento, anzi dobbiamo rimanere uniti. L’ho detto da vicino alla mamma e al papà di Giovanbattista, da padre prima ancora che da sindaco: non dobbiamo mollare, serve il sostegno di tutti». È un appello alla città quello di Gaetano Manfredi. Nel pomeriggio di ieri il sindaco è andato a casa della madre di Giovanbattista Cutolo in pieno centro storico per parlare con i genitori del 24enne ucciso barbaramente in piazza Municipio.

APPROFONDIMENTI Musicista ucciso a Napoli, la vergogna: ​«Il killer celebrato sui social» Musicista ucciso in piazza Municipio, lo strazio della madre:

«Napoli è diventata un far west» Musicista ucciso a Napoli: dal corno al teatro di Eduardo, le passioni di Giovanbattista

Il primo cittadino si è trattenuto per oltre mezz’ora con la madre e il padre del musicista. Sono stati gli stessi genitori del ragazzo a chiedere al sindaco di accompagnarli all’esterno del Conservatorio e poi in piazza Bellini dove di lì a poco sarebbe iniziata la partecipata marcia arrivata a piazza Municipio. E lì, davanti alle telecamere, la madre del ragazzo ha chiesto a Manfredi «di dare un segnale alla città. Mi ha detto - dice ancora la madre - che non mi lascerà sola, lui è un uomo di sostanza e sono certo che lo farà».

Le prime mosse, simboliche, sono già arrivate. La fascia tricolore ha deciso di disporre da oggi le bandiere a mezz’asta a Palazzo San Giacomo e via Verdi e di dichiarare il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Ma la volontà del sindaco è intervenire sul tema della povertà educativa: «Sono numerosi gli sforzi sul patto educativo, nella lotta alla dispersione scolastica, nel coinvolgimento dei comitati civici ai progetti di rigenerazione dei quartieri e nella collaborazione con il terzo settore. Ora - riconosce però Manfredi - è necessario compiere un salto di qualità collettivo, occorre un ampio riscatto civile che renda protagonisti tutti i napoletani che amano davvero questa straordinaria città e per evitare che i giovani siano costretti a lasciarla». Ma il sindaco esprime anche la necessità di un pugno più duro con «norme più severe per i minorenni sull’uso delle armi. E soprattutto bisogna separare la parte sana della città da alcune sacche criminali».



Ma non solo il Comune. La politica napoletana e nazionale scende in campo dopo la morte di Giò Giò. «Non si può morire ammazzati per una lite per un parcheggio. È una responsabilità collettiva capire come evitare che tragedie come questa avvengano», dice dal palco della festa dell’Unità la segretaria del Pd Elly Schlein. Mentre il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini si dice «profondamente addolorata. Con il suo talento, la sua passione per la musica, rappresenta quella gioventù che ha dei sogni e si impegna giorno dopo giorno per realizzarli». Dal centrodestra, intanto, si agita la polemica sulle fiction. «La folle violenza che dilaga in città è anche il risultato di anni e anni di propaganda cinematografica sui disvalori della camorra assurti a modelli di comportamento per giovani sbandati», dice la deputata di Forza Italia Annarita Patriarca. Anche il numero uno di Fratelli d’Italia a Napoli Sergio Rastrelli evidenza le parole del papà di Giovanbattista che «punta giustamente l’indice anche verso le fiction. A questi paradigmi sbagliati opponiamo un esempio agli antipodi: il mito della legalità».





Si fa sentire anche il centrosinistra. «Il riscatto della città deve partire da uno sforzo straordinario di contrasto alla malavita e alla dispersione scolastica, in un serio rilancio del patto educativo e in un investimento nella cultura e nel lavoro», dicono il presidente metropolitano del Pd Francesco Dinacci, la presidente del consiglio comunale Enza Amato e il capogruppo Dem Gennaro Acampora, tutti e tre presenti ieri alla manifestazione. In piazza manifestazione c’erano, tra gli altri, anche l’ex presidente della Camera Roberto Fico e il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli. «Molte parole sono state spese da parte della politica e delle istituzioni, ma è evidente il fallimento collettivo davanti al quale ci troviamo di fronte quando avvengono simili episodi», evidenza invece il senatore del Movimento 5 Stelle Luca Pirondini.