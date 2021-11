Napoli, si filma mentre offende i carabinieri e posta il video su TikTok: denunciato

Questa mattina, a seguito degli ormai quotidiani accertamenti effettuati sui noti social network, i carabinieri della tenenza di Casalnuovo hanno denunciato a piede libero per il reato di vilipendio delle forze armate un 28enne del posto già noto alle forze dell'ordine.

Il ragazzo è arrivato nei pressi della caserma dei carabinieri di Casalnuovo per assolvere all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a cui è sottoposto per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Ha pensato bene però di «filmarsi» poco prima di entrare in caserma postando sul web il proprio pensiero.

Nel video virale il giovane si lamenta della misura a cui è sottoposto e proferisce frasi offensive nei confronti dell'Arma dei Carabinieri. Per i militari è stato semplice estrapolare il video e denunciare il 28enne.