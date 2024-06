«Sei napoletana? non ordino da te», la denuncia di "Marty Sweet Lab" diventa virale

Un epsodio mortificante, di discriminazione, raccontato su social e divenuto in poco tempo virale. La denuncia è della nota pasticcera Marty sweet lab, che, attraverso la voce della titolare, ha raccontato la spiacevole esperienza vissuta durante una telefonata con una «potenziale» cliente.

Secondo il racconto dell'imprenditrice, la conversazione con la ragazza sembrava andare per il meglio finché non ha menzionato che l'ordine sarebbe partito da Napoli. A quel punto, la cliente ha immediatamente rifiutato di procedere con l'acquisto, dichiarando: «Se sei napoletana non faccio più l'ordine perché a Napoli non ci verrò mai e dai napoletani non acquisterò mai niente».

Queste parole hanno lasciato la pasticciera senza parole. La cliente ha continuato a giustificare la sua decisione con stereotipi offensivi, affermando che i napoletani sono "inaffidabili, camorristi, persone di poco conto".

La risposta della pasticciera è stata di grande dignità e orgoglio.

Ha invitato la ragazza a visitare Napoli, a gustare la famosa pizza, i deliziosi dolci, e a godere della bellezza del golfo partenopeo, certa che un'esperienza diretta avrebbe sfatato quei pregiudizi infondati. Numerosi i messaggi di solidarietà sui canali social. In un messaggio rivolto ai suoi follower, "Marty Sweet Lab" ha ringraziato tutti per il supporto ricevuto, affermando che l'amore e la bontà delle persone sono molto più forti dell'odio e dell'ignoranza».