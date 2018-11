Venerdì 2 Novembre 2018, 13:06

Per la primavera del 2019 nascerà un albergo nella Stazione Marittima di Napoli. L'hotel occuperà il piano terra e il primo piano della storica stazione inaugurata nel 1936, e gestita da Terminal Napoli. «L'idea dell'albergo - spiega Tommaso Cognolato, presidente di Terminal Napoli - nasce a metà dello scorso anno per mettere in campo un'offerta completa per tutte le attività nella Stazione Marittima. Sarà rivolto principalmente ai crocieristi che arrivano qualche giorno prima della crociera o si trattengono a Napoli dopo la fine della vacanza in mare, ai marittimi e ai partecipanti dei congressi che vengono organizzati nelle ampie sale della Stazione Marittma».L'albergo avrà 70 stanze e guarda anche al futuro, visto che lo storico edificio ospiterà le due navi da crociera che costituiranno una parte consistente del villaggio atleti delle Universiadi 2019: «Nella prospettiva delle Universiadi - conferma Cognolato - sarà utile anche se servissero posti letto per accompagnatori e staff. Ma sarà funzionale anche al rilancio del centro commerciale all'interno della Stazione che ha avuto problemi a ingranare visto che che dopo pochi mesi dall'apertura sono stati inaugurati i cantieri della metropolitana in Piazza Municipio. Ora andiamo verso un momento in cui la piazza cambierà completamente, per questo abbiamo deciso di fare un investimento di 2,5 milioni di euro sull'albergo».