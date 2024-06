Napoli, nasconde nell'auto quasi un quintale di hashish: arrestato complice

Avrebbe fatto da staffetta ad un carico di hashish: per questo un 37enne è stato arrestato dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli che hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura, nei confronti di una persona gravemente indiziata del reato di traffico di sostanze stupefacenti, con l’aggravante dell’ingente quantitativo.

Si tratta di un napoletano con precedenti penali per furto e rapina e formalmente disoccupato. Il provvedimento trae origine da indagini della Sezione G.O.A. che, il 13 luglio dello scorso anno, hanno portato al sequestro di 96,300 chilogrammi di hashish (suddivisi in 980 panetti, corrispondenti a 640.227 dosi), sul tratto autostradale dell'autostrada A1, in una piazzola di sosta non distante dal casello autostradale di Colleferro (Roma), in direzione Napoli.

La droga era nascosta nelle intercapedini presenti nel pianale, negli sportelli e nel vano posteriore di un’autovettura modificata, partita da Malaga in direzione Napoli, con attraversamento della frontiera di Ventimiglia. Nella circostanza, i finanzieri arrestarono in flagranza l’autista del mezzo, residente nel quartiere Scampia di Napoli, giudicato in seguito con rito abbreviato e condannato alla pena di 5 anni di reclusione nonché alla multa di 30mila euro. Nel corso dell’intervento, oltre al carico di droga e all’autovettura, è stato sottoposto a sequestro il telefono cellulare dell’arrestato, la cui analisi forense ha fatto emergere il coinvolgimento del 37enne, con funzioni di staffetta a bordo di un’autovettura con targa tedesca, identificato mentre era in sosta dietro il mezzo dell’arrestato.