Napoli, nascondeva dosi di cocaina in bocca: arrestato spacciatore 21enne

Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare a Porta Capuana hanno notato un uomo seduto su una panchina che, dopo aver ricevuto una banconota da una persona sopraggiunta a piedi, ha prelevato qualcosa dalla bocca che gli ha consegnato per poi scappare alla vista degli operatori.

I poliziotti lo hanno inseguito e, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato trovandolo in possesso di 19 dosi di cocaina, che nascondeva in bocca, di 150 euro e materiale per il confezionamento.

Pertanto, un 21enne marocchino con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti, mentre, l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.