Nuovo provvedimento di fermo amministrativo da parte degli uomini della capitaneria di porto di Napoli per una nave container di bandiera liberiana in sosta nel porto per operazioni commerciali, avente una lunghezza di 260 mt e di 48800 tonnellate di stazza. Pochi giorni fa era già stata fermata un'altra nave da carico tipo Bulck Carrier.

A bordo di entrambe le navi sono state riscontrate numerose irregolarità, alcune particolarmente gravi, sia per quanto riguarda lo stato della struttura, sia per le condizioni di vita a bordo.

Le carenze

Le carenze riscontrate riguardano in generale la sicurezza della navigazione, il rispetto di regolamenti comunitari sullo smaltimenti di navi, l'antinquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo.

Le navi detenute hanno terminato le operazioni commerciali di sbarco, ma sono state autorizzate a lasciare il porto di Napoli solo successivamente ad un'ulteriore ispezione di verifica volta all'accertamento della rettifica delle carenze riscontrate.

Terzo fermo dall'inizio del 2024

Con questa, salgono a tre le navi fermate nel porto di Napoli dall'inizio dell'anno, periodo che ha visto uno sforzo ispettivo nel nucleo P.s.c., volto al contrasto al fenomeno delle navi “Sub-standard” che, in difformità alle convenzioni internazionali, navigano con gravissimo rischio per la sicurezza della navigazione e dell'ambiente marino, nonchè per la sicurezza e per le condizioni di vita del personale navigante.