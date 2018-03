Negozi fantasma, la Corte dei Conti condanna il furbetto di Gianturco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 3 Marzo 2018, 10:19 - Ultimo aggiornamento: 03-03-2018 10:19

Fari puntati della Corte dei Conti della Campania sulle imprese «fantasma», finanziate con i fondi Invitalia. Contributi per l'autoimpiego, con prestiti fino a 30mila euro da restituire a piccole rate, concessi dallo Stato per creare negozi e piccole attività commerciali e mantenerli in esercizio per almeno 5 anni, pena la restituzione della somma tutta in una volta. Ma c'è chi ha intascato l'incentivo, non ha pagato le rate e ha abbassato le saracinesche prima del tempo, senza mai avvertire nessuno. A Napoli e in Campania si contano già numerosi casi. Truffe ricorrenti, sulle quali la Guardia di Finanza ha puntato i riflettori da tempo, con indagini capillari. E fioccano le prime sentenze. Condannato per «indebita percezione di contributi pubblici» un ferramenta di Gianturco che ha chiuso l'attività prima dei 5 anni: dovrà restituire gli oltre 30mila euro ricevuti per avviare l'esercizio al Ministero dell'Economia, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giustizia.Al setaccio dalle fiamme gialle, nello specifico, l'uso dei fondi previsti dal decreto legislativo 185 del 2000 concessi dall'allora Sviluppo Italia: le agevolazioni per chi vuole mettersi in proprio o avviare una piccola attività imprenditoriale. Lo sportello ha chiuso i battenti nel 2015, e da allora non è più possibile inviare nuove domande, ma nel 2016 il Cipe (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) ha rifinanziato l'autoimpiego al Sud per 40 milioni, con fondi Fsc 2014-2020, a copertura delle 3mila domande rimaste in sospeso. La concessione dei fondi, però, da restituire a piccole rate, era vincolata al rispetto di precisi requisiti e ad una rendicontazione continua delle attività. Il contratto di concessione con Invitalia, poi, vincolava i beneficiari all'obbligo di comunicare la data di eventuale cessazione dell'attività prima dei 5 anni previsti che faceva scattare anche l'obbligo di restituire tutta la somma in un'unica soluzione, invece che a rate - oltre all'invio di una serie di documenti di verifica della permanenza dei requisiti. Ma non tutti hanno rispettato questi paletti. Così, la Guardia di Finanza ha cominciato ad indagare. E arrivano le prime sentenze.