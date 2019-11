​Napoli nel caos, vigili del fuoco bloccati dalle auto in sosta selvaggia al Vomero

Vigili del fuoco bloccati dalle auto in sosta. Succede un giorno sì e un giorno no a Napoli, è successo ancora, questa volta in via Kerbaker. Nonostante le sirene, l'automezzo è rimasto bloccato cinque minuti prima di riuscire a liberarsi con una serie infinita di manovre.



