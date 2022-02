Napoli, nel Rione Traiano sequestrati tre impianti di videosorveglianza abusivi

Schiere di palazzine popolari su tre piani, in via Tertulliano, cuore del Rione Traiano.

Il civico è il 40, anche se il marmetto che dovrebbe indicarlo non è più al suo posto. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli non mollano la presa sul quartiere e denunciano tre persone in poco meno di un’ora.

Due di questi sono un uomo e una donna di 50 e 40 anni. Sono stati sorpresi all’interno di un locale sequestrato perché utilizzato in passato come piazza di spaccio. Erano stati posti i sigilli ma non sono bastati a fermare la coppia. Non è chiaro quali fossero le loro intenzioni, occupare per viverci o per ristabilire una nuova punto vendita per lo stupefacente.

Ciò che è certo è che entrambi sono stati denunciati e la struttura posta nuovamente sotto sequestro. A passeggio lungo lo stesso marciapiede un 20enne il cui volto era già noto ai militari. Quando lo hanno fermato hanno scoperto che fosse positivo al covid e avesse violato l’isolamento. Anche per lui una denuncia penale. Nel bilancio del servizio sono finiti anche tre impianti di videosorveglianza, rimossi e sequestrati perché abusivi e installati per monitorare i movimenti delle forze dell’ordine.