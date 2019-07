Napoli, bambini prendono a calci la saracinesca di negozio

Martedì 30 Luglio 2019, 17:19 - Ultimo aggiornamento: 30-07-2019 17:58

«Tarda sera, via Amerigo Vespucci. Passano il tempo a prendere a calci la saracinesca di un esercizio commerciale. I genitori non li controllano, vivono senza alcun indirizzo. Potrebbero diventare i cittadini del domani ma - temiamo - saranno gli incivili, o peggio, del futuro».Con questo post su facebook Francesco Emilio Borrelli denuncia un episodio verificatosi la scorsa notte. Nel filmato si vedono chiaramente una quindicina di giovani, molti dei quali adolescenti, che prendono di mira la saracinesca di un negozio di vendita e assistenza di un nota marca di motoveicoli giapponese. Sembra con una sorta di gioco che premia chi riesce a sfondare quelle serrande per primo, tutto nell’indifferenza dei passanti , ma anche di chi abita in quella zona e che avrebbe dovuto allertare le forze dell’ordine per denunciare ciò che stava accadendo, ma non lo ha fatto. E così quella “paranza di bambini” torna alle proprie case convinta che ciò che hanno fatto gli è consentito perché nessuno si è permesso di farli smettere.