Napoli, neonato in pericolo di vita volo militare a Genova per salvarlo

Ha solo 31 giorni, e il neonato è in imminente pericolo di vita. Per questo lo hanno trasportato d'urgenza, da Napoli a Genova, con un velivolo Falcon 900 dell'Aeronautica militare. Lo rende noto l'Aeronautica militare. Il volo salva-vita, richiesto dalla Prefettura di Napoli, è stato immediatamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare.

Il Falcon 900 del 31ø Stormo, decollato dall'aeroporto militare di Ciampino oggi in tarda mattinata, è atterrato all'aeroporto di Genova dove è stata imbarcata un'equipe medica dell'ospedale pediatrico «Gaslini» e l'attrezzatura sanitaria necessaria all'ECMO (Extra Corporeal Membrane Oxygenation) - procedura di cui necessitava il piccolo paziente per il trasporto. Dallo scalo ligure il velivolo è partito poco dopo le 14 alla volta dell'aeroporto di Capodichino dove ha imbarcato il piccolo paziente proveniente dall'azienda ospedaliera Santobono Pausilipon di Napoli. Decollato dallo scalo campano il velivolo è giunto, intorno alle 18:40, all'aeroporto di Genova dove il neonato è stato trasferito in ambulanza all'opedale pediatrico «Gaslini». Il velivolo militare, rientrato all'aeroporto di Ciampino, ha ripreso il servizio di prontezza operativa.