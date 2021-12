A Napoli un bambino è morto presso l’Asl Napoli 1 distretto 26.

La scorsa notte una signora ha portato il proprio figlio - un neonato di circa 2 mesi - in crisi respiratoria presso il distretto dove tra l'altro vengono effettuati i vaccini ai bambini.

Il piccolo - per cause ancora in corso di accertamento da parte deiin coreso Carabinieri della compagnia di Bagnoli - è deceduto. È ovviamente esclusa qualsiasi connessione tra l’evento e il vaccino.