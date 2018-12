Netturbino ucciso dalla folle gara di velocità in auto, la rabbia dei Quartieri Spagnoli: «Assassini a casa per Natale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 6 Dicembre 2018, 07:00

Si alzava ogni notte intorno alle 2.30, per raggiungere a bordo del suo motorino il porto di Pozzuoli, dove si imbarcava col traghetto delle 4.10 per andare a lavorare a Procida. E, dopo aver terminato il turno di lavoro, in tarda mattina tornava a Napoli per affrontare l'altra parte della sua giornata lavorativa, raggiungendo corso Vittorio Emanuele. Ma da una settimana i sacrifici di Alfonso Campochiaro, 62 anni, sono solo un ricordo per chi piange sulla sua bara nella chiesa dei Santi Francesco e Matteo, nel cuore dei Quartieri Spagnoli.