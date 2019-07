Napoli, niente docce a Mappatella beach: «Un problema segnalato da aprile»

Luglio sta per concludersi ma mancano ancora le docce a “Mappatella Beach”. La responsabile Risorse del Mare del Comune di Napoli Daniela Villani ne ha parlato in diretta a Radio Marte durante “La Radiazza”:

Nonostante sforzi abbiamo problema con Napoli Servizi. Stiamo sollecitando dal 4 aprile. Ci è stato detto che c’erano problemi legati alle Universiadi e alla mancanza di personale. Poi che bisognava comprare il legno speciale da mare per le docce. Pare che ora sia stato comprato. Sembrerebbe che la pratica sia in dirittura d’arrivo

.

Tenendo conto che tra pochi giorni saremo arrivati ad agosto – affermano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il conduttore de “La Radiazza” Gianni Simioli – crediamo sia arrivato il momento di darsi una mossa. Entro un mese e mezzo la stagione balneare finirà e Napoli Servizi, per un motivo o per un altro, non ha ancora installato le docce. Riteniamo questo lassismo un esempio di cattiva amministrazione. L’installazione delle docce non è uno sfizio ma una necessità delle centinaia di bagnanti che frequentano la spiaggia durante i mesi estivi

.

Mercoledì 24 Luglio 2019, 15:24

