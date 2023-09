Napoli, centro storico: no ai tavoli della pizzeria, spazio alla sosta selvaggia

Nel centro storico di Napoli dove ciascun locale è riuscito a piazzare sedie e tavolini su marciapiedi e strade, c'è una pizzeria alla quale il permesso è stato sospeso a tempo indeterminato, senza sapere . Si tratta di "Sorelle Bandiera" in vico Cinquesanti che da più di un anno, dal giorno in cui è stata realizzata l'impalcatura per i lavori al Sacro Tempio della Scorziata, più di un anno fa, s'è visto cancellare il permesso di occupazione di suolo pubblico per consentire il transito di auto e moto vista la restrizionegenerata dal cantiere.

I lavori sono fermi da lunghissimi mesi, l'impalcatura è rimasta a bloccare la strada, il permesso di sistemare sedie e tavolini è ancora sospeso e resterà bloccato per un tempo indefinito, e lungo: «Intanto la pizzeria è a definitivo rischio di chiusura senza tavolini esterni - dice il titolare Enzo Albertini - e sono a rischio venti posti di lavoro».



La rabbia dell'imprenditore cresce anche perché, laddove è stato vietato di piazzare i tavolini c'è, attualmente, un assalto di auto, moto e mezzi meccanici parcheggiati: «Se i mie tavolini creano problemi di circolazione, perché quei mezzi in sosta non la creano? - tuona Albertini - a questo punto chiedo che si rimuova il blocco per i miei tavolini oppure che ogni giorno si venga a verificare che quell'area è libera.

Non potrei guardare in faccia i miei dipendenti che rischiano di perdere il posto se non facessi questa battaglia. Io, e tutti coloro che vivono con la pizzeria, esigiamo che si prenda una decisione: niente tavolini e niente parcheggio selvaggio, oppure tornino i tavolini. Spero che il sindaco Si faccia carico di questa piccola questione che rappresenta un grande vulnus per tutta l'amministrazione».