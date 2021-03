Napoli, forza posto di blocco e minaccia i poliziotti: nigeriano arrestato a Poggioreale

Nel transitare in via Nuova Poggioreale un equipaggio della Questura ha notato un uomo a bordo di un’auto che procedeva ad alta velocità il quale, nonostante gli fosse stato intimato l’alt, ha proseguito la sua corsa fino all’incrocio con via Santa Maria del Pianto.

I poliziotti lo hanno fermato trovandolo in stato di alterazione alcolica e, per tale motivo, lo hanno condotto in ufficio per effettuare l’alcool test al quale l’uomo si è rifiutato di sottoporsi; in quei frangenti ha iniziato a dare in escandescenze danneggiando porte e mobili ed inveendo e minacciando gli operatori che, non senza difficoltà, sono riusciti a bloccarlo.

Okechukwu Collins Eze, 51enne nigeriano con precedenti di polizia, è stato arrestato per resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale e danneggiamento, e denunciato per guida sotto l’effetto sostanze alcoliche; gli è stata inoltre ritirata la patente e il veicolo su cui viaggiava è stato sottoposto a sequestro. Infine, l’uomo è stato sanzionato per eccesso di velocità, mancanza di documenti e per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché trovato fuori dal proprio comune di residenza senza giustificato motivo.

