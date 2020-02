Napoli, nigeriano ruba un cellulare a un'anziana alla Stazione Centrale

Due arrestati, 1.218 persone controllate, 12 contravvenzioni elevate, 48 treni scortati, 4 servizi lungo linea e 10 servizi antiborseggio. È il risultato dei controlli operati nell'ultimo weekend nelle principali stazioni ferroviarie campane dal personale della Polfer.

Arrestato e portato in carcere un ladro, già noto alla polizia ferroviaria che lo aveva catturato perché nei mesi scorsi autore di alcuni furti alla Stazione Centrale a bordo dei treni in partenza, scoperto nuovamente sorpreso in stazione. Sottoposto a controllo si è accertato che lo stesso era destinatario di un provvedimento di custodia in carcere avendo più volte violato misure cautelari come il divieto di dimora a Napoli e gli arresti domiciliari

Arrestato anche un nigeriano,di 35 anni, sorpreso da una pattuglia subito dopo aver sottratto dalla tasca di una viaggiatrice un telefono cellulare: gli agenti, attirati dalle grida di aiuto dell'anziana donna, appena accortasi della sparizione del telefono, hanno individuato il nigeriano mentre scappava verso la metropolitana e, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a bloccarlo e recuperare la refurtiva.

