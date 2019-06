Napoli, nigeriano scippa il cellulare a una ragazza: arrestato al centro storico

Domenica 16 Giugno 2019, 13:17

Questa notte gli agenti del Commissariato Decumani hanno arrestato Okokie John, 31enne, nigeriano, con precedenti di polizia, per il reato di furto con strappo, lesioni e resistenza a P.U.I poliziotti mentre stavano percorrendo via Pignatelli a San Giovanni Maggiore, hanno notato una ragazza che, gridando aiuto, indicava il giovane extracomunitario quale autore dello scippo del proprio cellulare.Gli agenti, prontamente , hanno rincorso il 31enne , il quale durante la fuga ha scagliato una bottiglia di vetro contro di loro.Dopo un breve inseguimento ed anche con l’intervento di altre pattuglie, il 31enne è stato bloccato in via Lanzieri.Alla giovane donna apparsa molto provata, dopo essere stata rassicurata dai poliziotti , le è stato riconsegnato il telefonino.Il 31enne nigeriano è stato arrestato in attesa del processo con rito per direttissima che si terrà nella giornata di domani: