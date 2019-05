Venerdì 10 Maggio 2019, 08:50 - Ultimo aggiornamento: 10-05-2019 08:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sette giorni dopo il ferimento di Salvatore Nurcaro e della piccola Noemi, sono stati arrestati i due sicari che hanno aperto il fuoco in piazza Nazionale. Il cerchio s'è chiuso questa notte: alle 9.30 è prevista una conferenza stampa in Procura in sui saranno illustrati tutti i dettagli dell'operazione.