Caso Noemi, il giallo: «Un bimbo col ciuccio sulla moto del killer»

Giovedì 20 Giugno 2019, 07:30

Quando riceve i parenti, lì nel lettino dell'ospedale Cardarelli, non ha un attimo di esitazione: ma li fulmina con il gesto dell'indice all'altezza del naso, per imporre loro di stare zitti, di non parlare, sapendo bene che la stanza dell'ospedale era ambientalizzata, imbottita di microspie. Eccolo Salvatore Nurcaro, la vittima dell'agguato di piazza Nazionale, poi culminato nel ferimento della piccola Noemi lo scorso tre maggio. Eppure ha da poco firmato una lettera agli uomini della Mobile, nella quale sostiene di non essere in grado di parlare, di essere completamente afono per il proiettile che lo ha raggiunto alla gola, salvo poi mettersi a discutere con i parenti dei presunti responsabili dell'agguato.