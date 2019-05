Bimba ferita a Napoli, le maestre dell'asilo: «Sono barbari, salvate la nostra Noemi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 7 Maggio 2019, 11:00

«Sono barbari. Siamo scioccati, oltre che affranti per l'accaduto. Ora non ci resta che pregare e sperare che Noemi torni presto a sorridere e giocare come tutti i suoi coetanei». Mentre parlano le maestre mostrano una sediolina gialla e un banchetto bianco con le basi verdi: sono entrambi vuoti in quell'ampia aula illuminata dai raggi del sole che entrano dall'esterno, al primo piano dell'istituto Fiumarelli di Casoria. Oltre un chilometro e mezzo per raggiungere il plesso, provenendo da via Stadera e attraversando via Cupa del Segretario, via Arpino e via Colasanto, per poi arrivare in via Toti. Lì, al civico 1, c'è la scuola primaria e dell'infanzia che, fino a poco tempo fa, frequentava Noemi, la bambina di quattro anni rimasta ferita in seguito a una sparatoria venerdì pomeriggio in piazza Nazionale. Un istituto privato che, mentre la bimba lotta per sopravvivere nel reparto di Rianimazione del Santobono - dove è ricoverata in gravi condizioni perché un proiettile le ha trapassato i polmoni - piange e prega per l'alunna della scuola dell'infanzia. A partire dalla dirigente Gabriella Fiumarelli, alle maestre e ai compagni d'asilo della minore, che abita nella zona di Poggioreale.