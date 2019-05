Far West Napoli, la disperata lotta tra la vita e la morte della piccola Noemi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 5 Maggio 2019, 08:00

Restano gravi ma stabili le condizioni di salute di Noemi, la bimba di 4 anni colpita al torace da un proiettile vagante venerdì pomeriggio a piazza Nazionale. Noemi insieme alla nonna era in attesa della mamma e della sorellina, entrate entrambe nel bar. Trasferita d'urgenza al Santobono dopo la sparatoria è stata prima stabilizzata, drenando il sangue dai polmoni, poi su indicazione dei radiologi operata per frenare le emorragie ed estrarre il proiettile. In azione, nella serata di venerdì, la equipe di chirurgi e rianimatori guidata dai primari Giovanni Gaglione e Massimo Cardone a cui si è aggiunto anche il responsabile della Cardiochirurgia pediatrica del Monaldi Guido Oppido.