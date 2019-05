Mercoledì 8 Maggio 2019, 16:26

Sono ancora «gravi» le condizioni cliniche di Noemi, la bimba di 4 anni ferita in una sparatoria venerdì scorso in piazza Nazionale a Napoli e oggi ricoverata all'ospedale pediatrico Santobono. La prognosi resta riservata.La piccola Noemi «nella giornata di oggi è stata sottoposta ad una nuova Tac polmonare con contrasto che ha evidenziato una buona funzionalità del polmone destro mentre permangono le criticità a quello sinistro». È quanto si legge nel bollettino medico diramato dall'ospedale Santobono sulle condizioni della piccola Noemi ferita venerdì scorso a Napoli. «È stata praticata una broncosopia al polmone sinistro per disostruire i bronchi da coaguli. Il polmone destro è ben espanso e ha buona funzionalità - si legge ancora - Continua il monitoraggio di tutti i parametri vitali. Le sue condizioni cliniche continuano ad essere gravi e la prognosi è ancora riservata».