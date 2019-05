Napoli, il pellegrinaggio delle studentesse al capezzale di Noemi: «Molto colpite dalla sua storia»

Mercoledì 8 Maggio 2019, 16:01

«Pensiamo molto a Noemi, siamo rimaste molto colpite quando abbiamo saputo quello che le è successo, per questo oggi abbiamo deciso di venire qui». A parlare sono Maria Vittoria, Dalia, Elisabetta e Marta, quattro ragazzine di 11 anni che, uscite dalla scuola Maiuri che si trova a poca distanza dall'ospedale Santobono, si sono fermate davanti al cancello del nosocomio per affiggere due fogli di carta disegnati e scritti da loro per dire «Non mollare» a Noemi, la bimba di 4 anni ferita nel corso di una sparatoria in piazza Nazionale venerdì scorso.Le quattro ragazze, zaino in spalla, si sono arrampicate sul muretto per attaccare con lo scotch al cancello i loro messaggi, poi hanno fatto una foto per ricordare questo momento e magari spingere altre coetanee a seguire il loro esempio. «Non è possibile - spiegano - che una bambina vada al bar e venga colpita da un colpo di pistola. È stato un episodio assurdo che ci ha fatto pensare che può capitare a tutti e invece bisogna potersi sentire liberi di andare dove si vuole, senza paura di essere attaccati. Ne abbiamo parlato a scuola con i professori e ci hanno detto che abbiamo avuto una buona idea a venire qui ad affiggere i nostro messaggi per Noemi».