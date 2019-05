Bambina ferita a Napoli, l'ultimo affare di Del Re: droga nascosta a scuola e la pista torna a San Giovanni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 16 Maggio 2019, 11:00

Non hanno mai avuto alcuna forma di attenzione nei confronti dei più piccoli, dei bambini, di quelli che non possono reagire. Anzi, in questa storia di spari in piazza Nazionale, di una bambina gravemente ferita al petto, spicca un altro caso di violenza consumata - anche se in modo indiretto - dai clan di Napoli est verso i più giovani. È la storia della droga «nascosta a scuola», all'interno di un istituto nato nei pressi del cosiddetto «laghetto», a pochi passi dagli edifici di edilizia popolari purtroppo noti come il «bronx 2001». Una zona oggi nota per il murales di Maradona (il più grande del mondo), che ha creato una sorta di curiosità turistica per quello spaccato di edilizia popolare da sempre controllato dalla camorra. Clan Formicola, in primis, come raccontano le indagini della Dda di Napoli, che oggi puntano l'indice contro il gruppo guidato da Antonio Marigliano, ritenuto in stretti rapporti con il più giovane Armando Del Re, a sua volta ritenuto responsabile del ferimento della piccola Noemi. Ed è proprio dalle carte delle indagini sulla vicenda di piazza Nazionale, che spunta il verbale del pentito Claudio Esposito, che fa luce sulla storia della droga nascosta «a scuola». Ne è sicuro Claudio Esposito, almeno a leggere un verbale oggi reso pubblico: «Come ho detto era Antonio Marigliano che si occupava del rifornimento della droga: spesso chiedeva al cognato o riccio, che aveva in consegna la droga che andava a nascondere nell'istituto scolastico, quanta droga vi era ancora e lui poi si occupava di comprarla».Droga nascosta nel comprensorio della scuola (ovviamente estranea a queste vicende), stock di sostanze stupefacenti occultate in un posto ritenuto sicuro, ma facilmente raggiungibile per chi vive nel bronx, specie nelle ore notturne, quando è praticamente impossibile monitorare l'intera area.