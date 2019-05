CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 29 Maggio 2019, 23:46 - Ultimo aggiornamento: 30 Maggio, 13:15

Noemi mangia le patatine fritte e gioca con quelle bamboline che vanno di gran moda tra le bambine della sua età, le My Doll, ma quando vede i medici in lontananza piange a dirotto e ripete «Mio Dio, mio Dio» temendo nuove medicazioni. Ieri, la piccola, ha vissuto un brutto momento: dopo una nuova Tac, gli specialisti che la hanno in cura hanno deciso di metterle un busto per riallineare le vertebre e immobilizzarla al meglio. La bambina (che nei giorni scorsi ė stata trasferita in una stanzetta accanto a quella della rianimazione dove era stata ricoverata in seguito alle ferite riportate nel corso della sparatoria in piazza Nazionale), ha pianto e urlato. Per fortuna questa ultima decisione dei medici non indica alcun peggioramento delle sue condizioni. Piano piano, infatti, la bimba si sta riprendendo. E il nonno, Alessandro Esposito, racconta: «Noemi ha sempre la mamma accanto, ma chiede in continuazione anche di me e della nonna. Alla mamma dice sempre “Falli venire qui da me” e, infatti, mia moglie resta quasi sempre in ospedale. E poi ci sentiamo continuamente con le videochiamate: parla con noi e guarda con gioia la sorellina più piccola».