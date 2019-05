Il dramma di Noemi, don Palmese: «Napoli non è grande come New York, questa città va disarmata»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 6 Maggio 2019, 09:56

«Ero a Poggioreale, pochi minuti prima che la piccola Noemi venisse colpita dalla furia di un killer, stavo organizzando, con il direttore, la pubblicazione delle lettere che i detenuti scrissero a Giannino Durante, il papà di Annalisa, dopo l'uccisione della figlia. Lettere di dolore, solidarietà e vergogna. L'ho saputo in carcere quello che era appena successo a piazza Nazionale». Don Tonino Palmese, vicario episcopale della Chiesa di Napoli e presidente della Fondazione Polis per i familiari delle vittime innocenti della criminalità, la giornata di ieri l'ha trascorsa in preghiera con cinquanta di queste famiglie a cui, casualità e ferocia, hanno portato via i propri cari.«La Campania conserva il primato, e la contraddizione, dell'uccisione casuale: si spara a chi non ha fatto nulla. Anche in Sicilia si contano i morti ammazzati, ma rappresentano l'obiettivo di un delitto. Qui no».«Bisognerebbe fare una riflessione a più voci sul disagio psichiatrico che c'è in giro, e che non sempre si riesce a intercettare».«Quello che ha a che fare con un'antropologia malata. Chi impugna una pistola è l'espressione di due facce della stessa medaglia: quella dell'idiota che non sa che cosa sta facendo, e il delirio di onnipotenza di chi ritiene che non possa accadergli nulla. Sono gli idioti onnipotenti e uccidono chi capita. Poi, la lentezza investigativa».«Cambiando la legge: le forze dell'ordine devono poter indagare anche solo in presenza di una segnalazione. Napoli va disarmata. Non è possibile che si debba continuare a tollerare il lungo elenco di clan che controllano e violentano il territorio. La città è grande, d'accordo, ma non è New York, e nemmeno Parigi. Possibile che nei suoi confini così ristretti, con gli strumenti e le tecnologie di oggi, non si riesca a individuare e perseguitare questi clan?».