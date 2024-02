Napoli, non si ferma allo stop della polizia municipale: arrestato un algerino

Un cittadino algerino a bordo di un'auto rubata non si ferma all'alt e viene inseguito lungo via Marina a Napoli. Una tentata fuga non andata in porto quella messa in atto dall'uomo che è stato fermato dal personale del Reparto Polizia Investigativa Centrale della Polizia Locale di Napoli.

L'uomo, arrestato per furto, resistenza e status di illegale sul territorio nazionale, ha provato a fuggire anche durante l'arresto mettendo in pericolo la sicurezza degli agenti e dei passanti. Gli agenti lo hanno, però, fermato dopo pochi metri. Dai controlli è emerso che l'autovettura rubata apparteneva a un'azienda di riparazioni di barche, come indicato dal documento di circolazione. Il veicolo era stato parcheggiato da un dipendente dell'azienda verso le ore 9.30 presso il molo Luise a Mergellina, prima di essere rubato poche ore dopo.

Non sono mancati i controlli nelle aree maggiormente frequentate dai giovanissimi.

Oltre alla verifica del rispetto delle norme previste dal codice della strada, che ha portato alla verbalizzazione e rimozione di diverse auto soprattutto nella zona collinare della città, gli interventi sono stati condotti presso esercizi pubblici, attività ricettive e vicinato non alimentare, dove sono state riscontrate irregolarità riguardanti l'occupazione di suolo abusivo e mancanza di documentazione regolare.