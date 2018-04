Venerdì 27 Aprile 2018, 19:17 - Ultimo aggiornamento: 27-04-2018 19:17

«Sergio Romeo - i dirigenti del Santobono, se non volete rovinarvi la giornata non toccate la pediatria dell’Annunziata». E’ il testo dello striscione trovato oggi pomeriggio sulle inferriate all’ingresso del Pronto Soccorso dell’ospedale Santobono. La scoperta intorno alle 15. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Digos che hanno rimosso lo striscione e avviato le indagini. Il «comitato di lotta Sergio Romeo», sulla sua pagina Facebook, rivendica l’affissione dello striscione, avvenuta nella notte, e di altri tre simili (due sotto la sede della Regione Campania e uno davanti alla direzione generale dell’Asl Na1), per «la grande campagna di lotta e propaganda in tutta la città di Napoli per la sanità gratuita per tutti e la difesa della Pediatria che deve restare all’Annunziata per la vita e la salute dei 10mila bambini e dei 1000mila residenti del centro storico», in contrasto con i piani di riassetto sanitario della Regione Campania che prevedono il riassetto di diverse strutture.