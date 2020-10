Controlli anti-Covid nei luoghi della movida a Napoli Nord: decine di multe

Controlli anti Covid tra Marano, Villaricca, Calvizzano, Melito e Mugnano. I carabinieri della compagnia di Marano hanno presidiato i luoghi della movida maggiormente frequentati dai giovani, prestando particolare attenzione al mantenimento del distanziamento sociale e al rispetto del divieto di assembramento. Tantissime le persone, 160 in totale, identificate e, tra queste, ben 35 già note alle forze dell'ordine.

LEGGI ANCHE «Otto mesi di sacrifici: i cittadini europei sono stanchi e demotivati»

Sono stati controllati, inoltre, 51 veicoli ed elevate oltre 25 contravvenzioni al Codice della strada. Molte persone erano alla guida senza casco e copertura assicurativa. Nel corso dell'operazione è stata denunciata una 40 enne per guida senza patente, una donna di Marano che aveva allestito un bancarella in strada per la vendita di sigarette di contrabbando e due donne di Villaricca per violazione degli arresti domiciliari.

Ultimo aggiornamento: 13:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA