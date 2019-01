Napoli, una notte con gli angeli dei disperati: «400 pasti e coperte»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 16 Gennaio 2019, 11:00

L'appuntamento è alle 19 in punto nella chiesa di Santa Maria della Consolazione a via Villanova, la parrocchia di don Carlo Ballicu. Qui si riuniscono gli Angeli di strada prima di partire per il solito giro del lunedì, quello che li porterà a distribuire pasti caldi, panini, abiti, scarpe, piumoni e coperte ai disperati della notte. Dai Campi Flegrei a via Marina, fino all'ex mercato del pesce, in piazza Duca degli Abruzzi, un ghetto tra i rifiuti a due passi dal Loreto Mare, i volontari lavorano senza sosta. Da ieri, con un clochard in meno, l'amico Zico, 50 anni, ambulante marocchino ucciso da un suo compagno di sventura nella notte di domenica scorsa quando, a due passi dallo chalet Ciro a Mergellina, gli ha infilato un coltello nella pancia strappandolo alla vita. Una lite, forse per un parabrezza da lavare o forse per una sigaretta portata via a qualcuno, i cosiddetti futili motivi, resi ancor più futili dall'ebbrezza del tanto vino bevuto. Per strada la regola che vale è una sola: tutti contro tutti.Ed eccoli qui gli Angeli del povero Zico, ma anche di Osim, Ismael, Samir, Emanuela, Lello - che assomiglia più a un volontario che a un barbone - Rashid, Ranjit... Un piccolo esercito della solidarietà, quattro auto, centinaia di pasti, grandi sorrisi, tanta pazienza e voglia di aiutare gli altri. «Alla fine - commenta Marika Cafiero, tra gli animatori del gruppo - riceviamo molto più di ciò che diamo. Noi non riusciremo a cambiare le loro vite purtroppo, ma vi assicuro che le nostre, da quando li conosciamo, sono più ricche e gioiose. E soprattutto ci ricordano di ringraziare ogni giorno il Signore per quello che ci ha dato».