Domenica 16 Settembre 2018, 12:44

Nel corso di servizio di controllo tra via Firenze e via Milano, i carabinieri della compagnia Stella hanno arrestato Keita Bakary, gambiano 23enne residente a Ercolano e già noto alle forze dell'ordine per reati di droga.I militari dell’Arma ne hanno osservato a distanza i movimenti monitorando cessioni di stupefacente ad acquirenti locali. Poi l’hanno bloccato. Addosso aveva quattro confezioni di marijuana (10 grammi) e una piccola somma di denaro in banconote di vario taglio ritenute provento di illecita attività.