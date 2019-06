Le nozze della vergogna a Napoli: «Tappeto di rifiuti in strada dopo la cerimonia»

Sabato 22 Giugno 2019, 19:34

«Stiamo preparando un dossier accurato da indirizzare all’Asia affinché le spese della pulizia delle strade di Montesanto, chiuse abusivamente e addobbate per la celebrazione di un matrimonio, siano addebitate ai novelli sposi. Non paghi di aver arbitrariamente deciso di chiudere una strada pubblica, gli organizzatori hanno ben pensato di lasciare tutti i rifiuti per terra. Si vedono chiaramente i resti degli addobbi floreali, del passaggio degli sposi, dei sistemi per stendere il tappeto bianco e diverse tracce dei festeggiamenti. Crediamo sia giusto che a pagare sia chi ha combinato tutto ciò e non la collettività». È la dichiarazione del consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, il consigliere del Sole che Ride alla II Municipalità, Salvatore Iodice e l’assessore della Municipalità Roberto Marino.«È inaudito che possano compiere tutto ciò e passarla liscia – proseguono i Verdi – evidentemente c’è ancora molto da fare in termini di presidio e rispetto della legalità se quotidianamente le strade di Napoli vengono chiuse per cerimonie private oppure per sparare fuochi d’artificio illegali o per ospitare banchetti e sfilate nuziali».