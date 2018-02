Domani giovedì 1 marzo le scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private resteranno chiuse . Lo dispone un’ordinanza del Sindaco de Magistris emessa a seguito di un nuovo allerta meteo - per un’"anomalia termica negativa" - diramato dalla Protezione civile regionale che dalle ore 20 di oggi alle ore 10 di domani quando si attendono come si legge nell'allerta, "precipitazioni prevalentemente nevose, localmente anche a quote di pianura, quota neve in innalzamento nel corso della mattinata".



Scuole chiuse anche in provincia. Nella zona flegrea i sindaci di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, hanno decretato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado con specifica ordinanza. A Bacoli la sospensione si avrà anche venerdì. La decisione è stata assunta dopo il bollettino diramato nel pomeriggio dalla Protezione Civile regionale che prevede per domani mattina precipitazioni prevalentemente nevose e presenza di ghiaccio sulle strade. La proroga della sospensione delle attività didattiche è stata adottata per limitare la circolazione di mezzi privati e pubblici diretti ai vari plessi scolastici e soprattutto per salvaguardare l'incolumità della popolazione scolastica costituita in massima parte da minori. Scuole chiuse a anche Giugliano, Melito e Calvizzano. Si valuta a Marano e Mugnano.



Scuole chiuse anche nel Vesuviano. Oltre a quello di Torre Annunziata, anche i sindaci di Boscoreale e Boscotrecase, Giuseppe Balzano e Pietro Carotenuto, hanno disposto la chiusura degli Istituti scolastici cittadini a Pomigliano d'Arco, Acerra, Somma Vesuviana, Sant'Anastasia, Cercola e Pollena Trocchia. Il primo a firmare l'ordinanza, oggi, il sindaco di Pomigliano d'Arco, Lello Russo, che visto il nuovo bollettino meteo ha deciso di prorogare la chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado. Nel pomeriggio gli hanno fatto seguito i colleghi di Acerra, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, e Cercola, mentre solo in serata Francesco Pinto, sindaco di Pollena Trocchia, ha optato per prorogare anche a domani la chiusura delle scuole.

Mercoledì 28 Febbraio 2018, 18:26 - Ultimo aggiornamento: 28-02-2018 21:05

