Napoli violenta, nuova rapina a Chiaia: la fuga dei tre banditi armati con 12 Rolex

Sabato 22 Giugno 2019, 23:00

Quattro rapine in 22 giorni. Chaia assediata dalla criminalità. Nel bottino dei rapinatori, ci sono finiti 14 Rolex sottratti alla rinomata gioielleria “Silvestri” in via Cavallerizza, nel cuore del “salotto buono” di Napoli. Stavolta il raid predatorio non è arrivato dalle viscere della città, come i tre precedenti blitz realizzati con la tecnica della banda del buco, e la rapina si è consumata in una manciata di istanti, poco dopo le 10.20 di ieri mattina.«I rapinatori erano tre uomini coperti con i caschi che sono entrati mentre nel negozio c’erano due clienti - racconta Luca Silvestri, proprietario insieme al padre della storica attività di preziosi e due negozi - l’azione è stata molto rapida e appena il gruppetto ha fatto incursione, è stata puntata una pistola contro uno dei miei collaboratori che in quel momento stava lavorando insieme a me e un’altra collaboratrice».