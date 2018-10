Nuova sparatoria a Napoli Est, auto a noleggio crivellata di proiettili

Mercoledì 3 Ottobre 2018, 10:48

Quattordici colpi di pistola sono stati esplosi contro un’automobile in via Bernardo Quaranta, nel quartiere napoletano di San Giovanni a Teduccio. La polizia di Stato è intervenuta intorno alle 23.30, dopo la segnalazione di colpi di arma da fuoco in strada. L’automobile, parcheggiata, è una Fiat Panda intestata a una società di noleggio; era stata crivellata di proiettili e i finestrini erano in frantumi. A terra sono stati rinvenuti e sequestrati 14 bossoli calibro 9x21.Indagini sono in corso per identificare la persona che aveva noleggiato la vettura e fare chiarezza sull’episodio.